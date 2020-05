Homem desaparece no mar para forjar a própria morte

PUBLICIDADE 

Bennie Harden Wint acreditava que estava sendo procurado pela polícia dos Estados Unidos (EUA) e, devido a isso, resolveu forjar a própria morte, em 1989. Após 20 anos utilizando um nome falso, o americano foi encontrado durante uma abordagem de trânsito rotineira.

No dia em que Bennie desapareceu, ele estava caminhando ao lado da noiva, Patricia Hollingsworth, em Daytona Beach, nos Estados Unidos (EUA). Em setembro de 1989, ele entrou no mar e fingiu uma morte por afogamento. Com isso, Bennie abandonou a esposa e a filha e começou uma nova vida.

Desesperada, Patricia avisou os socorristas que o noivo havia desaparecido, e a praia inteira se mobilizou para encontrar o homem. De acordo com Scott Petersohn, oficial de patrulha que trabalhou naquela noite, o fato do corpo não ter sido encontrado foi bastante suspeito.

Bennie Harden Wint iniciou nova vida com o nome de William James Sweet e mudou-se da Flórida para o Alabama.

A filha de Bennie, Christi McKnight, continuou a procurar pelo pai através da internet. Após um ano de esforço, a garota obteve uma resposta. Em 2009 um sargento da Carolina do Norte, chamado Stacy Wyatt, encontrou um carro com uma luz apagada em meio a rodovia.

Em uma parada de trânsito rotineira, ele pediu ao motorista a identificação, e foi surpreendido com o argumento de que o indivíduo não tinha documento, mas se chamava William James Sweet. A alegação do homem não colidia com os registros oficiais.

Após assumir a verdade, Bennie relatou que o motivo para forjar a própria morte foi porque ele estaria envolvido com um grupo de drogas. Bennie acreditava que, na época, o envolvimento o teria deixado na lista de procurados da polícia. No entanto, tudo não passou de uma paranoia, já que Bennie nunca havia feito parte de uma lista de procurados.