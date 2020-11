Homem dá mais de R$ 16 mil de gorjeta a funcionários de restaurante que fechou por causa da pandemia

PUBLICIDADE

Um homem deixou US$ 3 mil (equivalente a mais de R$ 16 mil) como gorjeta aos funcionários de um restaurante nos Estados Unidos. O proprietário, que fechou o estabelecimento para conter a disseminação do novo coronavírus, relata que o cliente consumiu apenas uma cerveja de US$ 7,02.

Em uma postagem publicada no domingo (22) nas redes sociais, Brendan Ring relatou ainda que, na ocasião, o cliente pediu que ele dividisse a gorjeta com os quatro funcionários do estabelecimento. Após o homem sair do restaurante, Brendan se deu conta do tamanho da doação e achou que o cliente havia cometido um engano.

“Eu corri atrás dele, mas ele me disse que não havia erro nenhum e que nos veríamos na reabertura”, contou Ring.

O restaurante fica localizado em Cleveland, nos Estados Unidos, e fechou devido à nova alta dos casos e mortes por Covid-19. Ring decidiu não divulgar o nome do cliente porque acredita que o homem não gostaria disso.

“Todos os meus garçons e eu estamos enormemente gratos por esse grandioso gesto incrivelmente gentil”, disse Ring.

Os EUA são o país mais atingido pela pandemia: mais de 12,8 milhões de pessoas contraíram o vírus e mais de 263 mil morreram por Covid-19.