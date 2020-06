Homem cria perfil divertido para retratar os desafios da paternidade homoafetiva

O mestre em educação Bruno Vilas Boas, de 34 anos, criou um perfil no instagram para relatar, com bom humor, como é a rotina da paternidade homoafetiva. Ele conta que o Partenidade Afetiva tem como um dos objetivos encorajar outros casais homossexuais que também queiram adotar uma criança.

Em sua casa no Rio de Janeiro, Bruno e o marido criam Sol, um menino de 4 anos. Bruno relata que o casal lida com a difícil missão de educar uma criança em uma sociedade intolerante, dessa forma, o educador criou o perfil, para compartilhar momentos da vida em família.

Para isso, Bruno optou por uma abordagem divertida e otimista, com o intuito de também incentivar outros casais homoafetivos. Com isso, em poucos meses, o perfil alcançou a marca de 22,5 mil seguidores e possui diversas mensagens de gratidão. Em um momento de distanciamento social, muitos consideram importante o compartilhamento de relatos de alegria e esperança.

Bruno relata que a exposição do filho gera um pouco de medo, no entanto, ele considera importante que o garoto seja criado para saber lidar com diferentes situações que possam ocorrer na ausência dos pais.