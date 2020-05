Homem corta pescoço da filha da ex no Dia das Mães

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil de Mina Gerais cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de matar uma jovem de 19 anos, no último domingo (10), no aglomerado do Papagaio, região Centro-Sul da capital, Belo Horizonte. A menina era filha da ex-companheira do investigado.

O homicídio ocorreu enquanto a jovem visitava à família para comemorar o Dia das Mães.

Mesmo separados há dois anos, o criminoso e a mãe da jovem viviam na mesma casa. Eles foram casados por 10 anos, mas o homem se negava a deixar a casa da ex-mulher, e era, inclusive, sustentado por ela. O casal tem dois filhos dessa relação.

Em depoimento a polícia o homem disse que cometeu o crime porque a ex-enteada era muito rebelde e não se portava bem.

Segundo Ingrid Estevam, delegada do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídio, as desavenças entre a enteada e o padrasto duram desde o início do relacionamento, quando a vítima tinha apenas 9 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela chegou a sair de casa para morar com a avó. Quando completou 14 anos, ela conheceu o namorado com quem morava até o dia do crime.

De acordo com depoimentos das testemunhas que conheciam os dois, quando a jovem completou 18 anos, contou para familiares que chegou a sofrer assédios por parte do suspeito, ainda quando era criança.

Era por este motivo que haviam tantos conflitos entre ela e o homem.

As testemunhas contaram que ele nutria muito desprezo pela garota e chamava ela de fruto do pecado, já que era nascida de outro casamento.

Ele falava que queria matar a garota com uma faca, já que poderia se apresentar-se três dias depois à polícia e nada aconteceria com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a separação da casal, a mulher teria conhecido outro homem, com quem teve uma filha, que segundo depoimentos também era desprezada pelo homem.

Durante a gravidez, ele, inclusive, tentou matar a companheira, que preferiu não registrar o caso na polícia.

Em determinada ocasião, ele teria orientado um dos filhos que esfaqueasse a criança quando ela estivesse no berço.

Segundo contam as testemunhas, no dia do crime, o homem esperou um momento de distração da vítima e desferiu um golpe de facão no pescoço dela com extrema violência.