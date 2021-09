Homem convidado para sexo em grupo é assaltado

De acordo com a polícia, o veículo da vítima foi levado pelos suspeitos, um homem e duas mulheres, e encontrado por ele abandonado com marcas de colisão pouco tempo depois

Na madrugada de domingo (26), um homem de 52 anos foi assaltado por três suspeitos após ser convidado para um encontro sexual em grupo. O caso aconteceu no Vale do Itajaí (SC).

De acordo com a polícia, o veículo da vítima foi levado pelos suspeitos, um homem e duas mulheres, e encontrado por ele abandonado com marcas de colisão pouco tempo depois.

O homem estava em um bar e, por volta das 4h da madrugada, recebeu o convite para um encontro com mais privacidade. A vítima foi com o seu próprio carro junto com o grupo até um local afastado.

Quando de distanciaram da cidade, os suspeitos anunciaram o assalto e o fizeram entregar o veículo. O grupo não estava armado, segundo a PM, e a vítima não se feriu.

O local era bastante afastado e a vítima informou que não havia testemunhas e serviço disponível para celulares. Ele teve que andar cerca de 2 quilômetros até conseguir ligar para a polícia.

No caminho em busca de ajuda, o homem encontrou o carro abandonado na rodovia. A Polícia Civil investiga os autores do assalto.