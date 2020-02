Homem conhecido como ‘besouro da meia-noite’ é preso pela polícia

Segundo as autoridades, o rapaz de 22 anos seria responsável pelo roubo de três carros no final de 2019. Ele frequentava bares e estabelecimentos onde havia homossexuais. No local, ele atraía a vítima e conseguia convencê-lsd a sair para hotel ou para a casa dele. o besouro deixava as vítimas apenas de cueca no meio da rua após anunciar o roubo.