Homem confunde hiena com cachorro em compra

A história viralizou, não se sabe se o americano ficou com a hiena

Um homem viralizou após afirmar ter comprador um cachorro e descoberto que o animal, na verdade, era um filhote de hiena.

O morador da Louisiana (EUA), postou um vídeo em que alega que se interessou por um anúncio on-line vendendo o que parecia ser “um cachorrinho fofo”.

Quando foi buscar o filhote, o homem rapidamente percebeu que havia algo errado.

“Parecia um wombat. O cara (o vendedor) trouxe a mãe e o pai (do filhote), que eram cães, e eu fiquei olhando para eles e olhando para o meu cachorro e fiquei tipo ‘Não, mano’. Eu tentei chamá-lo, e ele apenas olhou para mim e riu. Eu estava com muito medo e pensei: ‘Por que diabos ele está rindo?’. Eu estava tentando brincar com ele, e ele ficava apenas rindo. Deu uma grande gargalhada e depois me mordeu na perna”, relatou o americano em vídeo postado em meados de fevereiro, com mais de 3,4 milhões de exibições.

“Você comprou um dos inimigos do Rei Leão”, postou um internauta.

Veículos da mídia tentaram contato com o vendedor, mas não obtiveram resposta.

Apesar de se assemelhar a cães e gatos, as três espécies de hienas, todas oriundas da África, pertencem à sua própria família, chamada Hyaenidae. As hienas compartilham características com felinos e caninos.