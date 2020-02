Homem confessa ter matado a tia que o flagrou tentando arrombar o cofre de casa

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi vítima do próprio sobrinho, que confessou nesta segunda-feira (3), ter asfixiado e ateado fogo na casa dela para simular um acidente. O crime aconteceu no dia 17 de janeiro, em Alagoas.

Segundo o suspeito, ele cometeu os crimes porque a tia o flagrou arrombando o cofre da residência. O homem tem 40 anos, mas o nome dele não foi divulgado. Ele foi intimado após ter ido à delegacia para denunciar que estava sendo caluniado como autor do incêndio. Quando voltou após a intimação, foi confrontado com as provas que o incriminam e acabou confessando.

Por conta do período do crime, não há mais a possibilidade de prisão em flagrante. Entretanto, as autoridades já pediram à Justiça a prisão do sobrinho da vítima e aguarda o mandado.