Homem confessa que matou filho para se vingar da ex em AL, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil de Alagoas prendeu um homem suspeito de matar o próprio filho para se vingar da ex-mulher e, ainda, por tentar incriminar a escola pela morte da criança.

O homem, identificado como Matheus Soares Omena dos Santos, foi preso nesta quarta-feira (29) e confessou o crime, segundo a polícia. A criança, Anthony Levi, de 4 anos, passou mal na escola e morreu na segunda-feira (27) vítima de envenenamento.

Matheus teria matado o filho para se vingar da ex-companheira. Ele ainda teria arquitetado o crime para tentar responsabilizar a escola da criança. Imagens das câmeras de segurança da instituição de ensino registraram o momento em que o suspeito se desfaz de um objeto no pátio do local, pouco tempo depois de deixar o filho na sala de aula.

Frasco continha o veneno usado para matar Anthony, informou a polícia. O objeto foi encontrado por funcionárias da escola e recolhido pelos investigadores para ser periciado.

O pai teria colocado o veneno na comida que a avó fez para o neto comer antes dele ir para a escola. O menino começou a passar mal pouco tempo depois de ser deixado na instituição. Ele foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por volta das 9h, mas não resistiu e morreu uma hora depois de dar entrada na unidade de saúde.

À polícia, Matheus teria dito que comprou o veneno por R$ 13 em uma feira no bairro de Jacintinho, em Maceió. O veneno usado foi o chumbinho, que é de uso restrito em lavouras.

Um dia antes de ser preso, pai chorou ao falar da morte do filho em entrevista. Matheus falou com a TV Gazeta, afiliada da TV Globo em Alagoas, se emocionou e lamentou o óbito de Anthony: “Ele acordou primeiro do que eu, me chamou e disse ‘papai, está na hora de ir para a escola, estou com fome’. Desci com ele, dei banho nele, ajeitei tudo direitinho, fomos para a escola. No meio do caminho, passei na casa da mãe para buscar o fardamento dele, ela trocou ele ligeirinho, levei para a escola, ele entrou alegre, feliz”.

Anthony foi sepultado na terça-feira (28), no dia em que completaria 5 anos. “Hoje, dia 28 de maio, em vez de estar comemorando o aniversário do meu filho, estou velando ele”, desabafou a mãe à TV Gazeta.