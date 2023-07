Homem com passaporte falso é preso em BH ao tentar embarcar para Portugal

O documento foi apreendido e o preso encaminhado para a Penitenciária Nelson Hungria, onde permanecerá à disposição da justiça

Na última quinta-feira (27), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que apresentou documento ideologicamente falso ao tentar embarcar em Belo Horizonte-MG em voo com destino a Portugal.

O passageiro apresentou um passaporte colombiano no qual constava que ele teria 30 anos de idade. Com o auxílio do Centro de Cooperação Policial Internacional CCPI), sediado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foi realizado o reconhecimento facial que possibilitou identificar que, na verdade, se tratava de um cidadão da República Dominicana de 47 anos.

O documento foi apreendido e o preso encaminhado para a Penitenciária Nelson Hungria, onde permanecerá à disposição da justiça. Ele responderá pelos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, cujas penas máximas são de seis anos de reclusão mais multa e de um ano de detenção ou multa, respectivamente.