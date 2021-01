Homem causa explosão em casa e fere 6 policiais

PUBLICIDADE

Após atenderem à uma ocorrência de tentativa de suicídio em uma casa, na noite de ontem, no município de Fartura (SP), seis policiais militares ficaram feridos depois que uma explosão aconteceu. De acordo com os agentes, o morador “estava transtornado” e ameaçava colocar fogo na casa com três botijões de gás e a gasolina que tinha derramado no chão.

Os policiais até tentaram negociar com o homem, mas sem sucesso. Quando vasculhavam a casa com o auxílio de um escudo balístico, a explosão aconteceu. As queimaduras atingiram os braços e a região da cabeça dos agentes.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram transportados para o hospital. Um apresentava traumatismo craniano e fratura exposta na mão, os outros seguem internados.

O morador que provocou a explosão não se feriu e foi preso em flagrante. Ele responderá por lesão corporal , tentativa de homicídio e por causar incêndio expondo a vida de outrem em perigo.