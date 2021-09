Homem casado morre em motel com outra mulher

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que o homem relatou um mal-estar, com dores no peito

Na segunda-feira (27), um homem de 46 anos foi encontrado morto em um quarto de motel, em Belo Horizonte (BH). Ele estava acompanhado de uma mulher que acionou a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que o homem relatou um mal-estar, com dores no peito. Em determinado momento, ele começou a colocar suas vestimentas, mas caiu sobre elas. O homem chegou a ser socorrido, passou por manobras de reanimação, mas não resistiu e faleceu. A polícia informou que ele era casado. O estado civil da acompanhante não foi especificado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e não constatou indícios de crime. Para a Polícia Militar (PM), a morte foi por causas naturais. Um familiar da vítima esteve no motel e recolheu os pertences do homem. A polícia apreendeu alguns materiais que serão úteis na investigação.