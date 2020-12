Homem cai em córrego a uma altura de aproximadamente 6 metros

PUBLICIDADE

Um homem, de 47 anos, caiu em um córrego após se desequilibrar e despencar de uma altura de seis metros, na tarde dessa terça-feira (22). Alguns populares que passavam pelo local relataram ao Corpo de Bombeiros que o homem teria se desequilibrado enquanto olhava o córrego.

O acidente foi registrado em em Campo Grande-MS. Ainda de acordo com as testemunhas, a vítima conduzia um carro que parou de funcionar na avenida. Posteriormente, ele desceu do veículo e passou a observar o córrego. Nesse momento, ele acabou caindo.

O homem foi resgatado por três equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Almeida.

Na unidade, ele relatou que não se lembrava do ocorrido. Apesar da perda de memória, ele estava consciente e orientado. A vítima informou ainda que havia ingerido bebida alcoólica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O paciente segue em observação na unidade, visto que deu entrada com suspeita de um trauma cranioencefálico (TCE) leve.