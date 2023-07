Homem cai ao tentar tirar foto em mirante de Florianópolis

O homem apresentou sinais de hipotermia e lesões no quadril. Após o resgate, ele foi colocado em uma ambulância e levado ao hospital

No final da manhã desta segunda-feira (10), um homem de 38 anos caiu do mirante do Morro da Cruz, em Florianópolis, enquanto tirava fotos, informou o Corpo de Bombeiros Militar.

Ele caiu de uma altura de cerca de 20 metros, e rolou por mais 50 metros abaixo.

A vítima foi resgatada após ser colocada em uma maca, que foi erguida com cordas.

O homem apresentou sinais de hipotermia e lesões no quadril. Após o resgate, ele foi colocado em uma ambulância e levado ao hospital.