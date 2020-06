Homem bêbado invade casa, persegue moradora, esfaqueia cachorro e é contido por populares

PUBLICIDADE

Um homem, de 50 anos, que estaria embriagado invadiu uma casa, perseguiu uma moradora e desferiu golpes de faca contra dois cachorros. O caso ocorreu nessa segunda-feira (22).

O bairro Capão Raso, em Curitiba, na Favela do Papelão foi o local onde ocorreu o fato inusitado. As autoridades locais afirmaram que alguns populares precisaram conter o homem, para que ele interrompesse as agressões.

A mulher que foi perseguida pelo suspeito relata que o fato nunca será esquecido. Ela contou que o homem avançou sobre ela portando uma faca. Ao perceber que não alcançaria a mulher, o agressor teria atacado o cachorro.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes na madrugada de terça (23). Moradores da comunidade relataram que o homem aparentava estar alcoolizado, e a polícia confirmou que ele já se envolveu em outros tipos de crime na região. O suspeito precisou receber atendimento médico devido aos ferimentos que sofreu ao ser contido pelos moradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE