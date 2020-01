Homem bate moto, cai, é atropelado e morre

PUBLICIDADE 

Na noite do último dia de 2019, um motociclista de 25 anos morreu após bater em outra moto, cair e ser atropelado por um carro na MT-270, entre Rondonópolis e São José do Povo.

Segundo a polícia, ele tentava ultrapassar uma moto quando bateu na traseira de outra que seguia no mesmo sentido. Os dois caíram mas o piloto que estava na frente foi parar no acostamento.

O motociclista que causou a batida caiu na pista e um carro que vinha no sentido oposto não conseguiu desviar e o atropelou. O rapaz não resistiu e faleceu no local. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) de Rondonópolis está acompanhando o desenrolar do caso.