Homem bate carro, foge com passageiro e deixa namorada ferida no local

Na manhã desta quarta-feira (1º), um homem bateu o carro que dirigia em um poste, fugiu com um dos passageiros e deixou a namorada ferida e o veículo no local, em Campo Grande.

Testemunhas contaram que ele perdeu o controle do carro em uma curva e bateu de frente no poste. O homem e o passageiro de 15 anos conseguiram sair do veículo. Eles tentaram tirar a jovem de 21 anos mas, como não tiveram sucesso, acabaram fugindo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a tirou do carro e a levou para a Santa Casa com uma fratura. Ainda segundo testemunhas, o homem aparentava estar alcoolizado. Já parentes disseram que o veículo ficou sem freios e essa foi a razão da colisão.