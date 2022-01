Homem atira no cachorro do vizinho e acaba morto

A vítima ouviu um barulho de um bicho que ele pensou que poderia ser um “porco do mato” e decidiu atirar contra o animal com uma espingarda

Durante uma discussão entre vizinhos na madrugada de sábado (15), na zona rural de São Francisco do Guaporé (RO), um homem de 36 anos morreu com um tiro no rosto. De acordo com a polícia, o desentendimento teria começado quando a vítima ouviu um barulho de um bicho que ele pensou que poderia ser um “porco do mato” que estava invadindo seu pasto e decidiu atirar contra o animal com uma espingarda.

Quando tentou se desculpar pelo tiro, os dois homens se desentenderam e o suspeito, dono do cachorro, disparou um tiro que atingiu o rosto da vítima.

Depois do crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. O pai dele confirmou que o homem realmente foi o autor do tiro e disse que ainda tentou segurar a arma para impedir a ação, mas não conseguiu.

A perícia foi até o local do crime fazer as diligências e o corpo da vítima foi removido. O caso segue sendo investigado pela polícia.