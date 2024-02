Homem atira em casal e agride grávida com enxadada em SP

O homem pegou uma espingarda e efetuou disparos em direção a um casal, felizmente nenhum deles foi atingido

Em Juquiá, interior de São Paulo, um homem foi detido após disparar contra um casal e agredir a mulher, que estava grávida de oito meses, com uma enxadada. O suspeito conseguiu fugir inicialmente, mas foi logo capturado pelas autoridades. As armas utilizadas no crime também foram apreendidas.

O incidente ocorreu no bairro Vila Sanches no último domingo (4), e a Polícia Militar foi acionada assim que as brigas entre as partes, que eram vizinhas, começaram.

Durante a discussão acalorada, o homem pegou uma espingarda e efetuou disparos em direção ao casal, porém nenhum deles foi atingido. Em seguida, ele agrediu a mulher grávida com uma enxada e fugiu do local. A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu os devidos cuidados médicos.