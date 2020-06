Homem ateia fogo no próprio quarto após ser impedido de sair

PUBLICIDADE

Um homem, de 19 anos, teve um surto de fúria, incendiou o próprio quarto e quebrou boa parte da residência, na madrugada desta quarta-feira (17). O jovem foi preso em seguida.

O homem, que é morador de Belo Horizonte-MG, teve o ataque de fúria após ser proibido pela companheira, de 18, de sair para encontrar alguns amigos. De acordo com a Polícia Militar, a mulher tentou acionar a corporação duas vezes. Na primeira vez, ela alegou que o marido estava exaltado após ela não permitir a saída dele. No entanto, após quebrar alguns móveis da casa, além de um celular, o homem saiu e a mulher não prestou ocorrência.

Depois de algum tempo, o jovem teria retornado pelos fundos da residência e, em um novo ataque de fúria, ele ateou fogo na própria cama. As chamas também atingiram a cama do filho, de 1 anos e 8 meses, do casal. O homem também quebrou alguns eletrodomésticos, espalhou comida pelo chão e prejudicou a estrutura da laje da casa. Ao ser acionada pela segunda vez, a polícia efetivou a prisão do suspeito. A Defesa Civil foi acionada, além do Corpo de Bombeiros. A mulher relatou que o marido estaria sob o efeito de entorpecentes.

O homem foi preso e encaminhado para uma delegacia da cidade. As autoridades notificaram que o suspeito possuía duas passagens policiais por roubo e havia saído de uma unidade prisional em março deste ano.

