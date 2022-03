Homem arranca parte da orelha de segurança ao ser expulso de casa noturna por importunar mulher no AC

O suspeito, de 31 anos, foi contido no estabelecimento até a chegada da Polícia Militar. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia

Durante uma confusão na madrugada deste sábado, 19, um segurança de uma casa noturna de Rio Branco teve parte da orelha arrancada por uma mordida. O suspeito de cometer a agressão foi contido no estabelecimento até a chegada da Polícia Militar.

Conforme informou a PM-AC, o suspeito tem 31 anos e foi expulso de dentro do local depois de importunar uma mulher. A vítima então, reagiu à importunação, desferiu um tapa no homem que, com raiva, tentou agredi-la com uma garrafa.

Os demais seguranças foram chamados e o colocaram para fora. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito ficou batendo na porta da casa noturna e, assim que o segurança se aproximou, mordeu a orelha dele.

O agressor, bem como a vítima e demais envolvidos, foram levados à Delegacia de Flagrante (Defla).