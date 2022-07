Homem agride pai e esposa com facões e choques elétricos em Rio Largo, AL

Nesta terça-feira, 05, um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir o pai e a esposa, na Mata do Rolo, em Rio Largo, Maceió

Nesta terça-feira, 05, um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir o pai e a esposa, na Mata do Rolo, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió.

A esposa do suspeito disse à Polícia Militar que foi agredida por ele com vários choques elétricos aplicados por ele com uma máquina.

Ele também agrediu o pai com dois facões. A polícia conseguiu localizar o agressor na BR-104. Segundo os militares ele estava alterado e com sinais de embriaguez.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol, onde foi autuado por lesão corporal dolosa e ficou detido.