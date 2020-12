Homem agride mulher em bar e é surpreendido por cliente, que o mata a facadas

PUBLICIDADE

Um homem de 27 anos foi morto na madrugada deste domingo (20), em um bar de Rio Branco-AC. Entenda o caso:

O homem estava no estabelecimento com a companheira, quando, de repente, iniciaram uma discussão. Ele, então, começou a agredi-la fisicamente.

Um cliente que estava no bar e viu a briga se aproximou do casal e acabou dando cinco facadas no agressor. Em seguida, ele fugiu do local e ainda não foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para socorrer o homem esfaqueado, mas ele morreu no local. A polícia o identificou como Bruno Cavalcante de Lima. A companheira não teve a identidade revelada.

Agora, a Polícia Civil investiga o caso.