Homem agride ex-mulher dentro de ônibus

De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceita o fim do relacionamento com a mulher

Na noite de domingo (26), uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro de um ônibus. O caso aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo. Policiais militares prenderam o agressor, de 35 anos, momentos após o crime ainda dentro do Terminal de Itacibá. De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceita o fim do relacionamento com a mulher. A Polícia Civil informou que o homem começou a bater na ex-companheira quando o ônibus estava em movimento. As agressões continuaram mesmo após o coletivo chegar ao seu destino final. No terminal dos coletivos, a mulher correu para se esconder dentro do banheiro. O agressor ainda roubou a bolsa da vítima. O agressor foi levado para o Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória