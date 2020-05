Homem agride caixa de surpermercado após ser lembrado da distância na fila e uso de máscara

PUBLICIDADE 

Na última quarta-feira (6), uma funcionária de um mercado em Atibaia, em São Paulo, foi agredida após alertar um cliente para que ele ficasse distante dos demais idosos na fila preferencial.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz estava sem máscara e, no depoimento, alegou que se irritou ao ser repreendido.

A mulher que foi agredida disse que apenas o lembrou sobre os cuidados e foi surpreendida pelas agressões.

Uma câmera do estabelecimento gravou as agressões e o vídeo já está com a Polícia Civil.

Antes de agredir a mulher, o homem bate em uma tela de proteção do caixa. Após isso surpreende a caixa com um murro no rosto. A funcionária se defende, mas o homem continua a agredi-la.

O homem só parou quando outros funcionários da loja contiveram a agressão. No entanto ele seguiu discutindo até ser detido.

O homem vai responder em liberdade por lesão corporal e dano ao patrimônio.