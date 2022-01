Homem afirma que seu pênis encolheu 3 cm após ter Covid

Ele disse que seu pênis encolheu 3,8 cm depois do diagnóstico e ainda contou que segundo especialistas, a situação não pode ser revertida

Sequelas deixadas em infectados pelo coronavírus têm surgido de forma cada vez mais expressiva. Em especial, um homem afirmou que o tamanho de seu pênis diminuiu depois de contrair a doença. A história foi contada em formato de podcast. No programa estadunidense How do It, o norte-americano de 30 anos, que não foi identificado, desabafou sobre o caso.

“Meu pênis encolheu. Antes de ficar doente, eu estava acima da média, não enorme, mas definitivamente maior que o normal. Agora eu perdi cerca de 3,8 cm e me tornei decididamente menor que a média”, relatou o paciente.

Além da diminuição, a covid também trouxe para ele uma disfunção erétil. Essa sequela, felizmente, pode ser revertida e está sendo tratada com especialistas, segundo o homem.

No entanto, ele afirma que a situação roubou completamente sua autoestima. “Isso realmente não deveria importar, mas teve um impacto profundo na minha autoconfiança e em minhas habilidades na cama”, desabafa.

O caso vivido por esse homem é real, a ciência explica que partículas do Sars-CoV-2 têm o poder de danificar vasos sanguíneos e, desta maneira, se alojar no tecido peniano por muito tempo, mesmo depois da aparente recuperação do paciente. O caso contribui para problemas como a disfunção erétil e a redução peniana.

As duas sequelas podem ser tratadas.