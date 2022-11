Halo solar: fenômeno luminoso intriga moradores do ES

O fenômeno foi registrado por moradores de Águia Branca, Santa Teresa, Aracruz e Vitória

Moradores de várias cidades do Espírito Santo ficaram intrigados ao olhar para o céu na manhã desta terça-feira (8). Um círculo luminosos envolveu o Sol e chamou a atenção.

De acordo com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, tratou-se de um halo solar, um fenômeno meteorológico óptico.

Segundo Ramos, o halo aparece quando a luz do sol atravessa cristais de gelo presentes em nuvens muito altas (entre 6km e 10km de altitude).

O fenômeno foi registrado por moradores de Águia Branca, Santa Teresa, Aracruz e Vitória. O meteorologista disse que o fenômeno pode ser visto com a mesma frequência de um arco-íris.

Para ele acontecer, é preciso ter a combinação com as nuvens cirrustratus, que são nuvens finas, alongadas no céu que se formam a partir de 10 km de altura.

“O halo solar é semelhante ao fenômeno que causa o arco-íris, sendo estes criados pelo processo de refração da luz solar. No arco-íris, a luz atravessa as gotículas de vapor d’água, e no halo solar, a luz atravessa em cristais de gelo em forma de hexágono presentes nas nuvens altas, principalmente em nuvens do tipo cirrustratus. Os cristais de gelo hexagonais funcionam como prismas, decompondo a luz branca em diversas cores, que acabam por criar o fenômeno atmosférico óptico denominado halo solar” , explicou Hugo Ramos, meteorologista do Incaper.