Gugu e Rose Miriam tinham conta conjunta, diz colunista

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gugu Liberato e Rose Miriam di Matteo tinham uma conta conjunta nos Estados Unidos. Nesse momento, Rose Miriam está “perdendo” a batalha judicial sobre a herança do apresentador para a família dele. Porém, a médica entrará com um novo processo para provar a união estável.

Essa ação, que teve início na semana passada, conta com dezenas de provas anexadas. Entre elas, uma correspondência que mostra que Rose e Gugu tinham uma conta conjunta no Bank Of America, nos Estados Unidos.

Ainda segundo a colunista, essa conta conjunta seria um dos principais indícios que levam a Justiça a reconhecer a união estável de um casal que tenta provar o relacionamento. Por fim, Fábia Oliveira diz também que uma carta enviada por Gugu a Rose também será anexada ao processo.

“Querida Rose, gostei muito de te ver e fico feliz em ver que você se realiza como médica, o que me deixa muito orgulhoso. Estou lendo o livro que você me deu, aos poucos, porque este final de ano está sendo bravo! Quero desejar um feliz Natal com saúde e muita paz. Vamos nos ver mais em 2001! Beijão, Gugu”, escreveu Gugu. Essa carta foi enviada à médica em dezembro de 2000, antes do nascimento de João Augusto Liberato, o primogênito do apresentador, que atualmente está com 18 anos.