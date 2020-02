Gugu: coronel Telhada detalha intimidades com Rose Miriam

PUBLICIDADE 

Durante cerca de 15 anos, o deputado Estadual Coronel Telhada trabalhou fazendo a segurança pessoal de Gugu Liberato. Dessa maneira, conhecia a rotina e a intimidade do apresentador e sua família.

Em entrevista ao UOL, ele contou sobre o relacionamento de Gugu e Rose Miriam e os filhos, além de relatar como era o relacionamento familiar dos dois.

“A Rose endeusava o Gugu. Era ele em um pedestal, e ela de joelho o dia todo, rezando pra ele. Não tô exagerando. Aquilo me irritava, porque ela se anulou. Deixou de ser a médica…(baixando a voz) tanto que no final ela estava com uns problemas psicológicos ferrados; quando esteve aqui, não falava coisa com coisa”, disse o deputado.

Telhada afirmou que o apresentador era “um cara generosíssimo, atencioso, tratava todo mundo bem. Nunca o vi com raiva, nem mesmo nos momentos em que deveria ficar”. “A Rose tinha sido ajudante de palco dele. O tempo passou, o Gugu pôs na cabeça que queria ser pai. Ela o admirava muito, era deslumbrada. Ele tinha cautela a respeito da pessoa com quem iria se juntar”, revelou Telhada ao portal.

Telhada relembrou, também, de ter encontrado Rose recentemente e disse que ela estava com problemas psicológicos. “Da última vez em que veio aqui (no gabinete de Telhada na Assembleia Legislativa de São Paulo), em julho do ano passado, com o Gugu e o João, ela estava transtornada, não falava coisa com coisa. Sabe quando a pessoa está fora de órbita?”, disse.

“Eu acho que a Rose teria todo direito agora de exigir valores. Mas ela abriu mão disso no início. Agora, quer correr atrás.