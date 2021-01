Guardas presenteiam menina com bicicleta após salvá-la de enchente

PUBLICIDADE

Uma equipe de guardas que integram a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi responsável pelo resgate da pequena Gabrielly, de 4 anos, durante uma enchente que tomou sua residência, em dezembro do ano passado. No dia do salvamento, a criança contou aos guardas que queria ganhar uma bicicleta. O pedido da menina foi atendido e o presente foi entregue pela mesma equipe que realizou o resgate.

Gabrielly reside com a família em Mongaguá, no litoral de São Paulo. No dia da enchente, todas as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) atenderam à ocorrência, no bairro Balneário Flórida Mirim.

Com a criança, moram a irmã de 11 anos e a mãe, grávida de gêmeos. Devido ao temporal, a família perdeu quase todos os pertences. De acordo com a GCM, a água tomou todos os cômodos da residência.

Uma equipe da Romu estava em patrulhamento na região e foi acionada pela mãe de Gabrielly. Ela contou aos guardas que as duas crianças haviam ficado dentro da residência.

Após a equipe resgatar as crianças, Gabrielly contou que seu sonho era ter uma bicicleta. Os guardas ficaram comovidos e decidiram ajudar a família. A ocorrência ocorreu próximo ao Natal.

Durante um patrulhamento, na semana passada, os guardas se depararam com uma bicicleta que havia sido deixada para doação. Junto ao presente havia um bilhete, com a mensagem: “Se for cuidar de mim pode levar”.

Como a bicicleta era do tamanho de Gabrielly, a equipe decidiu entregá-la à criança e fazer uma surpresa.

“Foi Deus, não foi sorte. Eles têm ajudado muito”, relatou Rosemary Alves dos Santos, de 36 anos, ao portal G1. Rosemary disse ainda que a filha tem andado de bicicleta diariamente. “Está muito feliz”, finaliza.