A Guarda Civil Metropolitana (GCM) localizou, na tarde desta quinta-feira (26), um cemitério clandestino na região do Parque dos Búfalos, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a corporação, até as 18h, pelo menos 12 ossadas humanas haviam sido encontradas no terreno.

O local foi isolado para a realização de perícia.