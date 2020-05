Grupo de pescaria termina com um contaminado pela Covid-19 e 107 em isolados

PUBLICIDADE 

Um grupo de 20 de amigos organizou uma pescaria no Rio das Mortes, próximo a região de Paraúna, sudoeste de Goiás, acabou com uma pessa infectada pelo novo coronavírus. O grupo entrou em contato com 107 pessoas, que agora estão isoladas com suspeita de contaminação.

O isolamento foi determinado pelo prefeito da cidade, Paulo José Martins. De acordo com ele, o encontro do grupo aconteceu no último domingo (24), antes de saírem para a pescaria.

Na quarta-feira (27), foram feitos mais de 50 exames e todos apontaram a ausência do vírus. Apesar do resultado, a determinação do prefeito visa a segurança da população.

Martins disse que, assim que recebeu a notícia da pescaria, entrou em contato com os envolvidos e pediu que ficassem em casa, já que o município tem três casos confirmados da doença Covid-19. Os outros dois casos são de comerciantes locais.

“Infelizmente, as pessoas não obedeceram nosso apelo em relação ao distanciamento social. Mas as pessoas envolvidas se prontificaram a se isolar e fazer os exames”, disse o prefeito.

