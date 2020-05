Grávida se emociona com carreata após ter chá de bebê cancelado

PUBLICIDADE 

A técnica contábil Bruna dos Santos Joppert Dias, de 29 anos, teve que cancelar o chá de bebê da filha, que está para nascer. No entanto, a gestante foi surpreendida por familiares e amigos, que organizaram uma “charreata”. A carreata em formato de chá de bebê contou com a participação de pelo menos 12 carros, decorados com balões e bandeiras.

O evento aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, onde Bruna mora com o marido e a filha mais velha. Bruna, que está grávida de nove meses, conta que o chá de bebê estava programado para ocorrer no dia 29 de março, mas por causa da pandemia teve que ser cancelado.

Após o cancelamento da festa, a mãe da técnica, Lucia Aparecida dos Santos Joppert, organizou um grupo para adaptar a celebração e homenagear a gestante.

“De 10, fomos para 44 pessoas no grupo, organizamos uma meta para os presentes e nomeamos para ‘Charreata da Lívia’. Até entramos em contato com a decoradora do primeiro chá de bebê, que já sabia o tema da festa, para conseguirmos os enfeites. Foi maravilhoso”, contou Lúcia ao Portal G1.

Amigos e parente foram até a porta da casa de Bruna. Na ocasião chovia, o que não foi capaz de impedir a homenagem. A técnica relata que, durante a tarde, passou a ouvir buzinas na frente de casa e não entendeu o que estava acontecendo. A mãe de Bruna ligou para a filha e pediu que ela saísse da casa.

Ao sair da residência, Bruna viu uma fila de pelo menos 12 carros, decorados com balões e bandeiras e se emocionou com a iniciativa. “Foi espetacular. Eu e meu marido ficamos muito emocionados. Todo mundo chorou muito. Tinha gente nas janelas vendo, nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo”.