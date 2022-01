Grávida que se recusou a tomar vacina morre de Covid-19 no interior do Ceará

A mulher, que morreu no último dia 20, foi o primeiro óbito no município de Tamboril causado por coronavírus em 2022

Em uma cidade no interior do Ceará, uma gestante de 32 anos, que se recusou a tomar a vacina de Covid-19, faleceu ápos contrair a doença. A mulher, que morreu no último dia 20, foi o primeiro óbito na cidade causado por coronavírus em 2022.

Francsisco Felix Melo Farias, secretário de Saúde do municío onde aconteceu o caso, confirmou que a mulher assinou um termo que oficializava a recusa pela vacina, dedpois de ter sido convocada mais de uma vez para receber o imunizante. De acordo com a Prefeitura, o termo foi assinado no dia 5 de janeiro, 15 dias antes de seu falecimento.

“Nós fazemos busca ativa para tentar captar as pessoas que não querem se vacinar. Isso nos preocupou quando a gente descobriu que ela, mesmo gestante, não queria tomar a vacina. A gente a trouxe até a unidade de saúde e, lá, ela assinou um termo se recusando a tomar a vacina”, contou o secretário ao g1.

Por conta da gravidade da infecção, ele conta, a gestante precisoi ser transferida para Sobral, município referência na região norte do estado.

“Infelizmente ela contraiu a doença e, chegando no hospital, os médicos desconfiaram que era Covid. Aí, ela foi transferida imediatamente a Sobral, mas ela já chegou grave. Eles conseguiram salvar a criança, que está bem, mas está na incubadora”, comenta o secretário. A criança nasceu entre seis e sete meses de gestação.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Tamboril informou que a mulher deu entrada no hospital do município na última segunda-feira, 17. Depois de constatar o quadro clínico grave, ela foi transferida para Sobral, onde o diagnóstico de Covid-19 foi confirmado.

Diante das complicações, o parto foi realizado e o bebê foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O recém-nascido segue sob cuidados médicos.

Conforme informa Félix, o pedido de assinatura é um procedimento que a prefeitura adotou para registrar a recusa de algumas pessoas.

“A quem se nega a se vacinar, nós estamos pedindo um termo [assinado] para ficarmos respaldados também. Porque nós não podemos obrigar. Mas nós temos a preocupação de vacinar o máximo possível”, informou o gestor municipal.

Covid-19 em Tamboril

O boletim epidemiológico de Tamboril registrou uma morte por Covid019 no distrito sede do município no último dia 20. De acordo com o secretário, trata-se da gestante. Assim, a região central da cidade saltou de 37 para 38 óbitos causados pela doença.

Tamboril registrou, até esta segunda-feira, 24, , 77 mortes por coronavírus, conforme o IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Os óbitos fazem parte das 3.041 confirmações de Covid-19 no município — que tem ainda 101 casos em investigação.