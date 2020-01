Grávida é morta na casa em que morava com filho autista 

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 34 anos, grávida de 5 meses, foi amarrada e assassinada com uma facada no peito dentro da casa em que morava com o filho, neste domingo (5). O corpo foi encontrado pelo namorado da vítima.

De acordo com a polícia, suspeitos entraram na casa, amarraram a mulher com o fio de um carregador de celular e a atingiram com um golpe de faca no tórax. Ela estava sozinha em casa com o filho de cinco anos, que tem autismo.

A mulher estava despida da cintura para baixo. Ainda de acordo com a polícia, não foram encontrados sinais de luta corporal e a casa não apresentava sinais de arrombamento.

A polícia investiga o caso e faz buscas para identificar os suspeitos. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte-CE.