Governador faz evento com aglomeração um dia após criticar festa da prefeitura

PUBLICIDADE

O governador de Roraima, Antonio Denarium (sem partido), autorizou a realização da Cantata de Natal, na noite dessa quarta-feira (23). O evento ocorreu um dia após o político criticar a festa de inauguração do Parque do Rio Branco, promovida pela prefeitura de Boa Vista, capital do estado.

De acordo com uma nota publicada pelo governo estatal, o evento ocorreu conforme os protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19.

“A Cantata […] era a gravação de uma live a ser transmitida via rede social justamente para evitar a aglomeração e possibilitar que tanto servidores como a população pudessem acompanhar de casa. No local do evento, que é uma praça pública aberta, quem compareceu presencialmente teve que usar máscara, e manter o distanciamento, recomendações que a todo momento eram lembradas ao público pelo Cerimonial, policiais militares e bombeiros que estavam no local da gravação”, diz um trecho da nota.

Na terça-feira (22), Denarium responsabilizou a inauguração do Parque do Rio Branco pela alta de casos de Covid-19 na região. Um decreto municipal determinou uma multa de R$ 50 para quem fosse flagrado sem máscara, no entanto, o evento não foi fiscalizado.