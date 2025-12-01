Golpistas usam inteligência artificial para fazer falsos pedidos de doação

Criminosos têm usado inteligência artificial para manipular vídeos que já circulam nas redes sociais e, assim, aplicar golpes envolvendo falsos pedidos de doação. O material adulterado vem sendo exibido como anúncio no YouTube para usuários de diversas regiões do país.

Entre as instituições utilizadas indevidamente pelos golpistas está a Casa Francisco de Assis, um antigo projeto de assistência social que existiu no passado, mas cujo CNPJ está baixado — ou seja, a entidade não está mais ativa.

Os vídeos editados, apresentados como se fossem campanhas legítimas, estão hospedados em um canal criado pelos estelionatários no YouTube, chamado Casa São Francisco de Assis.

Ainda não há um levantamento oficial sobre o número de pessoas enganadas, porém, nos comentários do canal, é possível encontrar centenas de usuários relatando a fraude e incentivando outros a denunciar o conteúdo.

Além disso, o grupo criminoso mantém um perfil no Instagram com mais de 50 mil seguidores. A suspeita é de que esses seguidores tenham sido comprados para simular credibilidade, já que todas as publicações apresentam baixo nível de interação.