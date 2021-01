Golpistas são presos por extorquir família que teve cãozinho levado em assalto

PUBLICIDADE

Bob, um cãozinho de cinco anos que nasceu da mistura de um Shih Tzu com uma Lhasa Apsa, foi sequestrado no último dia 20 (quarta-feira), durante um assalto. Aflita, a família ofereceu uma recompensa para quem desse notícias sobre o cachorro. No entanto, dois estelionatário ligaram para o número divulgado nas redes sociais e extorquiram R$ 500 da família.

Após a família registrar o crime de extorsão na 19ª DP (Tijuca), a polícia prendeu os suspeitos, na noite de terça-feira (26). Entretanto, Miguel, uma criança de um ano e nove meses, continua a chamar por Bob todas as noites e tem dormido mal.

De acordo com a polícia, o suspeito foi identificado como Breno dos Santos Cositorto. Ele ligou para a família se passando por traficante e cobrou dinheiro por informações acerca do paradeiro do cachorro.

Em seguida, a família realizou duas transferências por PIX para a conta do segundo acusado, Bruno Rodrigues Santana, usando inclusive o CPF dele. Durante a transação, a vítima que realizou os pagamentos registrou a tela do celular com as informações pessoais do acusado, em uma conversa por meio do WhatsApp.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, a dupla enviou imagens de um traficante armado, que poderia ter sido tirada de qualquer lugar. Mas nenhuma informação acerca do paradeiro de Bob foi passada. Com isso, a vítima denunciou a extorsão na delegacia da Tijuca. Pela conta do banco foi possível chegar aos suspeitos.

As investigações sobre o desaparecimento de Bob e o roubo do carro estão com a 73ª DP (Neves), área onde o crime ocorreu. A família foi assaltada na Rodovia Niterói-Manilha, quando se dirigia à Região dos Lagos, e o carro foi levado com Bob dentro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Qualquer informação sobre Bob, a polícia orienta ligar para os telefones do Disque Denúncia (2253-1177), WhatsApp (98849-6099) ou ainda pelos aplicativos do serviço.