Golpistas invadem WhatsApp de cantora e mandam mensagens para contatos dela pedindo dinheiro

PUBLICIDADE 

Uma cantora foi vítima de um golpe no último domingo (19). Um homem ligou para a vítima se passando por assessor do artista Frank Aguiar e pedindo dados pessoais da vítima.

A cantora, identificada como Pamela Lima, atua em Teresina-PI. Ela contou ao G1 a dinâmica do contato dela com o golpista. “Ele disse que eu tinha sido convidada para um evento na casa do Frank [Aguiar] em São Bernardo do Campo-SP, dia 25, e que eu tinha que levar três acompanhantes e fornecer nome completo, CPF e o número do telefone. Eu acabei acreditando, dei todos os meu dados para ele”, relatou.

Em seguida, o golpista disse que Pâmela receberia um código via SMS e e-mail e que era necessário realizar uma validação, que consistia em fornecer alguns números. “Depois que eu passei os dados e os códigos, ele desligou a ligação. Fui tentar entrar no meu WhatsApp e já não consegui mais”, disse a vítima.

Em seguida, o criminoso foi entrando em contato com alguns amigos da vítima, como mostra a imagem abaixo:

Caso idêntico no DF

Há cerca de dois meses, no dia 19 de novembro, o Jornal de Brasília noticiou o caso idêntico que vitimou o cantor local Ricking. O golpista pediu dados à vítima, que, desatenta, acabou passando. Em seguida, ele teve o WhatsApp invadido.

De posse do aplicativo de Ricking, o golpista começou a pedir dinheiro para colegas do cantor. A imagem abaixo, printada por um amigo da vítima que estava disposta a ajudar, mostra a ação:

O invasor da conta de WhatsApp de Ricking faturou, no mínimo, R$ 900. Um amigo do cantor acabou caindo no golpe. “Um amigo meu fez [a transferência]. Meu tio quase fez, mas ele recebeu uma mensagem minha antes”, conta o artista. Perguntado sobre o valor da transação feita pelo colega, ele atesta: “900 reais.”

Recomendações

Autoridades de segurança recomendam que as pessoas evitem repassar códigos, números, senhas e outros dados pessoais para desconhecidos. Bancos e outros órgãos não costumam solicitar estas informações via internet/telefone.