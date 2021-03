Golpes no WhatsApp têm crescido cada vez mais: veja como se proteger!

Golpes no whatsapp cresceram ainda mais nessa época de pandemia e tem causado prejuízos enormes à população, veja que medidas tomar para se proteger.

Durante o atual momento de pandemia que vivemos, muitas pessoas têm utilizado o whatsapp como ferramenta de trabalho, seja para fazer vendas, seja para fazer ligações de vídeo e reuniões. E esse movimento, infelizmente, também despertou toda sorte de golpes e comportamentos danosos utilizando a ferramenta. Segundo vários estudos e dados das polícias e empresas de segurança da informação, tivemos um aumento exponencial dos crimes cibernéticos, como veremos a seguir.

Golpes digitais cresceram na pandemia

De acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) durante a pandemia houve um aumento de 70% em golpes virtuais, principalmente em tentativas de e-mails com vírus e links divulgados no whatsapp que direcionam para sites falsos (phishing) para obter informações como senhas, números de cartões de crédito, informações pessoais e outros dados. E com o aumento da utilização do comunicador whatsapp, ele passou a ser uma ferramenta bastante utilizada pelos golpistas. Alguns dos golpes de whatsapp mais famosos são:

Sequestro da conta para pedir dinheiro a conhecidos – o hacker “ rouba” o acesso e se passa pela pessoa, pedindo dinheiro para parentes e amigos sempre com histórias urgentes e que precisa o quanto antes.

Envio de links falsos – hacker envia em massa supostos links com descontos em McDonalds, burguer king ou ifood, sempre marcas famosas que alcancem o maior número de pessoas possível. O link não dá desconto nenhum, apenas faz com que seja instalado software nocivo no aparelho e permite que seus dados sejam roubados. Uma outra vertente é quando link é de uma suposta notícia política sobre Lula ou Bolsonaro que tem de ser lida urgente e ainda pede que se compartilhe com os amigos.Essa notícia é falsa e faz a mesma coisa dos links acima.

Fui vítima de um golpe no whatsapp – o que fazer?

O primeiro passo é tentar avisar seus amigos e familiares de que sua conta foi roubada e que está sendo usada para cometer golpes. Peça a amigos que removam seu número de celular dos grupos do whatsapp e avise em suas outras redes sociais do problema.

O próximo passo é entrar em contato com a ajuda do whatsapp e informar o problema. Escreva para [email protected] com a seguinte frase “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta” na mensagem de e-mail coloque também o seu número de telefone em formato internacional (+55DDDXXXX-XXXX), começando com o “+” Pode parecer exagero, mas se sua conta foi roubada, mesmo com chip bloqueado eles ainda podem entrar no whatsapp por redes wifi, por isso é preciso bloquear a conta. Você só podera voltar a usar em 7 dias após o bloqueio.

Preciso fazer boletim de ocorrência?

Sim. Caso seus amigos e familiares tenham transferido valores para alguém que se passou por você, o caso é um pouco mais grave. Entre em contato com o banco da conta de destino avisando do ocorrido, a fim de verificar a possibilidade de cancelamento da transação e evitar futuras fraudes. Além de ajudar na captura da possível quadrilha. Outra atitude importante é pedir que seus amigos mandem prints das conversas e tentativas de golpe. Além disso, reúna documentos de comprovantes de pagamento e faça um Boletim de Ocorrência.Se for grave pode inclusive se dirigir a delegacia de crimes digitais da sua cidade.

Como se proteger desses golpes?

Algumas dicas podem soar simples mas ajudam bastante:

Ative a autenticação de 2 fatores

A verificação de 2 etapas dificulta bastante a ação dos bandidos, veja como ativar:

Abra o WhatsApp; Clique no menu de três pontos e acesse as “Configurações”; Em “Conta”, escolha “Verificação/Confirmação em duas etapas”; Clique em “Ativar” e escolha uma senha seis dígitos para a conta do WhatsApp; Confirme o seu PIN (digite novamente o seu código pessoal);

Cuidado com suas informações disponíveis online

Muitas pessoas acabam cometendo um deslize e deixando seu número de celular à mostra e disponível publicamente em sites como OLX, mercado livre e outros. Ou mesmo em grupos de venda no facebook. Sempre marque nesses sites a opção de ocultar o seu celular, para que não seja visto por qualquer pessoa.

Utilize um Antivirus em seu celular android

Existem vários aplicativos na play store do google que podem evitar que você pegue virus/malware. Se seu celular tem informações confidenciais e importantes pode ser interessante ter esse tipo de aplicativo para manter seu celular seguro.No caso do sistema do ios/iphone um anti malware também pode ser uma boa. Basta digitar essas palavras na busca da loja de aplicativos.

Mantenha seu whatsapp atualizado

Hackers sempre tentam explorar falhas nos aplicativos e a cada nova versão, a equipe do whatsapp sempre corrige falhas e deixa o aplicativo mais seguro. Assim, se você quer ter a melhor proteção, mantenha sempre seu software atualizado. Veja abaixo como fazer:

No Android: Abra a Google Play Store e pesquise por “WhatsApp”. Toque no botão Atualizar próximo ao WhatsApp Messenger.

No Iphone: Abra a App Store e pesquise por “WhatsApp”. Toque no botão ATUALIZAR próximo ao WhatsApp Messenger.

Desconfie de ligações de números desconhecidos

Um golpe frequente que tem ocorrido é a pessoa receber ligação de pessoas se dizendo do datafolha ou ibope pesquisas(que inclusive até já mudou de nome) e querendo confirmar seus dados, pedindo inclusive o número de whatsapp. Desconfie e não passe seus dados.

Desconfie de parentes e amigos pedindo dinheiro inesperadamente

Como explicado acima, um dos golpes mais comuns rouba a conta da pessoa e o hacker pede dinheiro como se a pessoa fosse seu amigo/parente pedindo dinheiro. Sempre desconfie. Ligue para alguém próximo dessa pessoa, ou para a própria pessoa para ter certeza. Sempre desconfie, ainda mais se for alguém que não tem costume de pedir algo assim. Desconfie mais ainda se a conta enviada nem for da pessoa.

Mantenha seu smartphone atualizado

Além do whatsapp atualizado, ter o sistema android ou IOS mais recentes ajuda bastante a deixar seu aparelho protegido dos hackers e dos golpes no whatsapp.

No Android:

Abra o aplicativo Configurações (ícone de engrenagem); Na parte inferior da tela, toque em “Sistema”; Depois, toque em “Avançado” e em “Atualização do sistema”;

Se a opção “Avançado” não for exibida, toque em “Sobre o dispositivo”; Se houverem novas atualizações o sistema irá lhe informar; Basta seguir as orientações do assistente e garantir bateria suficiente.

No Iphone:

Acesse Ajustes > Geral > Atualização de Software.

A tela mostra a versão do iOS instalada atualmente e se há uma atualização disponível.