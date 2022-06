Golpe do bilhete premiado faz idosa perder R$ 200 mil no ES

Uma idosa de 76 anos perdeu R$ 200 mil após cair em um golpe em que criminosos afirmavam ter um bilhete premiado

Vinícius Rangel

Vitória, ES

Uma idosa de 76 anos perdeu R$ 200 mil depois de cair em um golpe em que criminosos afirmavam ter um bilhete premiado. Três pessoas acabaram presas na Serra (ES), na terça (28), quando tentavam sacar o dinheiro em uma agência bancária.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a senhora foi abordada durante uma caminhada matinal por um homem que apresentou um suposto bilhete de loteria no valor de R$ 2,9 milhões. Um outro rapaz se aproximou deles e o falso ganhador disse que iria fazer a doação do prêmio.

A idosa chegou a presenciar uma ligação feita para uma suposta lotérica. No telefone a falsa atendente teria confirmado que o bilhete era verdadeiro. A vítima então começou a acreditar que a situação era real.

“O rapaz convenceu o homem a vender o bilhete. A vítima se interessou. Juntos eles foram de carro até uma agência onde o rapaz mostrou um papel dizendo que tinha feito a transferência de metade do valor. Convencida, a minha cliente foi na agência dela e fez o mesmo”, afirmou o advogado Bruno Carneiro, ao UOL.

Durante o percurso de volta ao local do encontro eles abandonaram a senhora e ela percebeu que havia caído em um golpe. A vítima ligou para um funcionário que teve acesso ao extrato bancário e viu que o dinheiro havia saído da conta. A família foi comunicada e procurou a polícia.

Os familiares e amigos da vítima descobriram para qual agência o dinheiro havia sido enviado e monitoraram a região até que descobriram que tinha alguém tentando sacar o dinheiro. O suspeito entrou na agência junto com a companheira, mas eles acabaram presos. Um terceiro, que daria fuga para o casal, também foi detido na mesma rua.

De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 34 e outros dois homens, de 32 e 35, foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato. Os detidos foram levados para o Centro de Detenção Provisória Estadual, onde tiveram a prisão preventiva decretada.

A polícia ainda não encontrou os outros dois homens que inicialmente participaram da ação criminosa.

“ESTOU MUITO ABALADA”

A reportagem tentou falar com a idosa vítima do golpe. A senhora de 76 anos atendeu a ligação e afirmou que não estava em condições de comentar sobre o assunto. “Eu não quero comentar sobre isso. Eu estou muito abalada e não quero falar sobre essa situação, evito”, limitou-se a dizer.

O advogado da vítima disse que um inquérito foi aberto e que o caso está na Divisão Patrimonial. Os R$ 200 mil que foram transferidos para a suposta conta de um dos criminosos ainda não foram recuperados.

“Estamos indo atrás para tentar reaver esse dinheiro. Ainda não sabemos se de alguma forma ele foi transferido até mesmo para uma outra conta. Queremos a quebra de sigilo bancário para ver isso. Estamos verificando tudo com a Polícia Civil e vamos aguardar”, explicou Bruno Carneiro.