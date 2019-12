Goleiro Bruno é tietado por flamenguistas em shopping

PUBLICIDADE 

Na véspera do Natal, o goleiro Bruno Fernandes foi às compras em um shopping na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com a mulher Ingrid Calheiros. O atleta que teve seus melhores momentos da carreira no Flamengo foi tietado por torcedores rubro-negros em uma loja oficial do clube. Lá, ele foi campeão brasileiro em 2009 e ganhou o Campeonato Carioca em 2007, 2008 e 2009.

Em seu perfil do Instagram, Bruno agradeceu o carinho dos flamenguistas .Nos comentários os seguidores dividiram opiniões quanto ao apoio dos que estavam no shopping. O próprio Bruno respondeu a uma das críticas.