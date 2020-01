Goleiro argentino Sergio Romero bate Lamborghini de 170 mil Libras

PUBLICIDADE 

O goleiro Argentino Sergio Romero, 32, saiu ileso após bater sua lamborghini na manhã desta segunda-feira (20) perto de um dos Centros de Treinamento do Manchester United, clube que defende atualmente.

O acidente aconteceu na Carrington Spur Road, no Reino Unido. O carro de 170 mil Libras parou embaixo de um guardrail próximo a rodovia. Não se sabe o motivo da batida, no entanto, a baixa temperatura na madrugada anterior pode ter deixado o asfalto deslizante.

Sergio Romero não sofreu nenhuma escoriação, e segundo a Sky Sports, treinou normalmente com o grupo na segunda-feira. Romero atuou como titular da seleção argentina na Copa do mundo do Brasil, em 2014. No Manchester United, é reserva do espanhol De Gea.