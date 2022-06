Goiás tem primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, diz Ministério da Saúde

Segundo informe do Ministério da Saúde, Goiás tem o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, foram notificados dois casos no estado

Segundo informe do Ministério da Saúde, Goiás tem o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. De acordo com a pasta, foram notificados dois casos no estado. No entanto, um foi descartado e o outro permanece suspeito.

Ao todo, até o momento, no Brasil, foram notificados 80 casos de varíola dos macacos. Destes, 20 casos foram confirmados e 14 casos, incluindo o de Goiás, permanecem suspeitos.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a investigação dos casos suspeitos está em andamento e as coletas para análise laboratorial já foram realizadas.

“Os resultados são aguardados”, diz a pasta em informe sobre o cenário epidemiológico nacional.

Segundo o ministério, é considerado caso suspeito o indivíduo que, a partir do dia 15 de março de 2022, tenha apresentado erupções cutâneas pelo corpo. Entre os sintomas, também estão a febre e o inchaço dos gânglios (linfonodos).

A pasta ainda ressalta, em caso de suspeita da doença, deve ser feito o isolamento imediato da pessoa e coletadas as amostras clínicas.