Goiana encontrada morta nos Estados Unidos levou facadas no pescoço, diz a mãe

A mãe da goiana Lídia Lúcia Ferreira Borges, de 28 anos, contou que a filha levou três facadas no pescoço. A jovem foi encontrada morta no apartamento do ex-namorado, nos Estados Unidos. As informações sobre o homicídio foram passada à irmã da vítima, que está no país.

“O homem atacou quando ela caiu na cama, direto no pescoço, com três facadas. A morte foi praticamente instantânea, como revelou a polícia dos Estados Unidos. Vou levar essa dor para sempre porque mãe continua sendo mãe, mesmo depois que o filho morre”, relatou a mãe de Lídia, Leda Barbosa Ferreira, ao Portal G1.

A vítima foi encontrada morta no apartamento do ex-namorado em 22 de dezembro do ano passado. Ainda de acordo com Leda, os investigadores disseram que não houve luta corporal e que o agressor empurrou a vítima na cama, antes de desferir as facadas.

A polícia contou ainda que o homem foi achado morto no local do crime. A suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida. De acordo com as documentações encontradas com o agressor, no apartamento, o suspeito é natural de Goiânia.