Glamour Garcia teria sido ameaçada de morte por ex-marido, segundo vizinha

Segundo amigos da atriz Glamour Garcia,a briga entre ela e o ex-marido Gustavo Dagnese, no último sábado, 11, não foi a primeira em que ele partiu para a agressão.

A crise teria começado com o sucesso da personagem Britney, de “A dona do pedaço”. Conforme revelou um amigo da atriz, companheiro na trama, o homem não suportava os convites que Glamour recebia para eventos, festas e viagens. Ainda de acordo com o amigo, a atriz teve depressão, engordou e estava infeliz.

Uma vizinha do casal contou que no período, uma briga chegou as vias de fato. “Ele quebrou todas as coisas dela, os eletrodomésticos, presentes de fãs. Agarrou o pescoço dela e tentou estrangulá-la, a ameaçando de morte depois. A polícia foi chamada, mas a atriz não deu queixa porque não queria ser parte de um escândalo”, conta uma vizinha, segundo o site Extra.

A publicação ainda traz o depoimento de uma ex-namorada de Gustavo. “Ele repete um padrão. Agride, tenta apertar o pescoço, bate, ameaça. É um psicopata”, conta uma ex-namorada, que nunca deu parte na polícia por medo: “Eu morria de medo de morrer. Sentia que ele não tinha nada a perder”.

O homem tem duas passagens na polícia, uma em 2011 por ameaça, outra em 2014 por agressão, além de uma outra por posse de entorpecentes e um processo por furto, em 2015.