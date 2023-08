Girafa sem manchas é nova atração em zoológico dos EUA

Ainda não se sabe o que pode ter causado a ausência de manchas na girafa. Não há outros relatos desse mesmo caso no resto do mundo

O zoológico Brights Zoo, do Tennessee, nos Estados Unidos, ganhou uma nova integrante: uma girafa com uma característica especial nasceu no último dia 31 de julho. A filhote nasceu sem manchas e, apesar de ainda não ter completado um mês de vida, já mede 1,80m.

Para escolher o nome da “pequena” girafa, o zoológico lançou um concurso, e a escolha vencedora será divulgada no dia 4 de setembro. Confira as opções:

Kipekee – única;

Firali – incomum ou extradonária;

Shakiri – a mais bonita;

Jamella – de grande beleza.

De acordo com o jornal The Guardian, ainda não se sabe o que pode ter causado a ausência de manchas na girafa. Não há outros relatos desse mesmo caso no resto do mundo. Estudo divulgado em 2018 revelou que as características do padrão de manchas de uma girafa é passado de mãe para bebê.