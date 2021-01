Gestante dá à luz em carro após veículo ficar sem gasolina

PUBLICIDADE

Uma gestante deu à luz dentro de um carro que estava a caminho do hospital após o veículo sofrer uma pane seca, na manhã desta quinta-feira (28). A via estava congestionada por causa de um acidente que havia ocorrido no local.

O caso ocorreu na Avenida Luís Viana Filho, também conhecida como Av. Paralela, em Salvador-BA. O pai da gestante estava levando a filha para o hospital. A mulher já havia entrado em trabalho de parto, quando veículo parou por falta de gasolina.

Uma ambulância particular prestou os primeiros socorros e, posteriormete, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local. Os estados de saúde da mãe e do bebê não foram divulgados.

O acidente que causou o congestionamento envolveu três veículos. Em um deles, havia uma outra gestante. Não há detalhes se ela estava indo para um hospital também.