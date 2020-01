Gerente de casa noturna é morto a tiros 

PUBLICIDADE 

Um homem de 23 anos atirou contra três funcionários de uma casa noturna e matou o gerente do estabelecimento neste sábado (18). Um dos seguranças, também alvo dos tiros, escapou pois a bala ficou retida no aparelho celular que ele mantinha junto ao corpo.

De acordo com a polícia, o homem que atirou confessou o crime e foi preso. Segundo testemunhas, momentos antes de atirar, o rapaz estava com dois amigos na casa noturna. Houve uma discussão com os seguranças.

Após a discussão, o atirador saiu do estabelecimento e esperou pela chegada de um carro. Ele entrou nesse carro, que segundo testemunhas, ficou parado na rua em frente ao estabelecimento com o som muito alto.

O gerente da casa noturna e os seguranças saíram para ver o que estava acontecendo. Foi então que o atirador sacou uma pistola e atirou, acertando três funcionários, entre eles o gerente, que morreu no hospital. A polícia procura agora pelo dono da arma e por outros ocupantes do carro.

O caso ocorreu em Mauá-SP.