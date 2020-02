Genro de ex-prefeito sobrevive a ataque e dirige por 15 km

PUBLICIDADE 

Após ser baleado, Kesley Aparecido Vieira Matricardi, 33 de anos, genro do ex-prefeito de Amambai, e ex-assessor do governo do estado, Dirceu Luiz Lanzarini, dirigiu por 15 km baleado até conseguir socorro para ambos, no Corpo de Bombeiros de Amambai, no sul do Mato Grosso do Sul.

Kesley chegou ao local baleado no pescoço e perto da axila. Do Corpo de Bombeiros, os dois foram encaminhados para o hospital de Dourados. O ex-prefeito não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era atendido. Já Kesley segue internado, com quadro de saúde considerado estável. Ele prestou depoimento à polícia na tarde desta terça-feira (25).

Segundo a polícia, o suspeito é um funcionário de Lanzarini, com quem o ex-parlamentar teve uma discussão momentos antes do crime. O homem está foragido e é procurado pela polícia.

Dirceu foi sepultado na manhã desta terça em Amambai. O governo de Mato Grosso do Sul decretou luto de três dias por conta do assassinato.